Сбер вернул половину НДС за эквайринг 109 тысячам предпринимателей
17:50 13.04.2026
В первом квартале 2026 года 109 тыс. предпринимателей получили от Сбера премию благодаря участию в программе компенсации НДС по торговому эквайрингу, которую банк предложил своим корпоративным клиентам.
Предприниматели из всех 89 регионов России подали заявки и вернули половину налога, начисленного на комиссию за эквайринг. Больше всего заявок поступило от бизнеса Московской области. В топ-10 также вошли Краснодарский край, Москва, Ростовская область, Республика Башкортостан, Свердловская область, Пермский край и Челябинская область, Санкт-Петербург и Ставропольский край.
До конца года к предложению могут присоединиться ещё до 500 тыс. предпринимателей. Программа действует на постоянной основе — подключиться можно в любой момент в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес. Участвовать могут и новые клиенты: более половины предпринимателей, которые заключили договор эквайринга в Сбере в первом квартале, уже воспользовались этой мерой поддержки.
В своих отзывах на программу Сбера предприниматели отмечали прозрачность расчётов и простоту подачи заявки. Компенсация позволила им направить дополнительные средства на поддержку бизнеса.
«Мы сделали выплату компенсации НДС максимально бесшовной: предпринимателю не нужно собирать множество документов — подключиться можно в СберБизнес за пару минут, - рассказал Сергей Шубочкин, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка. - Более половины новых клиентов, оформивших договор эквайринга в первом квартале, сразу же воспользовались программой. 109 тысяч предпринимателей по всей стране уже получили компенсации. Программа позволит нам адресно поддержать малый бизнес и взять на себя половину дополнительной фискальной нагрузки».
С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, которые не платят НДС, это увеличение напрямую влияет на маржинальность. Именно для таких предпринимателей — владельцев ветеринарных клиник, салонов красоты, небольших интернет-магазинов или крафтовых кофеен — Сбер запустил программу компенсации. Банк возвращает им 50% от суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.
Чтобы получить деньги, предпринимателю необходимо работать по публичному договору эквайринга и иметь расчётный счёт в Сбере на последний день квартала, а также подать заявление в интернет-банке СберБизнес в разделе «Эквайринг». Деньги приходят в течение пяти рабочих дней после завершения квартала.
Для компаний крупного и среднего бизнеса — плательщиков НДС — условия другие: они могут заявить предъявленный банком НДС к возмещению на основании счёта-фактуры.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать