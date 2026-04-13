В Нидерландах парламент временно прекратит работу

19:25 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Из-за забастовки в Нидерландах временно прекратит работу парламент. Депутаты не выйдут на работу 14 апреля. Именно в эту дату пройдет общенациональная забастовка госслужащих. Она стала результатом провала переговоров профсоюзов и правительства. Бастующие требуют повышения оплаты труда. Правительство, напротив, собирается продолжить проводимую в прошлом году политику «заморозки» индексации зарплат госслужащим и прекращения компенсационных выплат за рост инфляции. В парламенте 14 апреля должен был состояться ряд дебатов и заседаний. Все они будут перенесены на другие даты.

