В Екатеринбурге подготовили новое соглашение о правилах использования электросамокатами

20:10 Источник: Интерфакс

В Екатеринбурге подготовили новое соглашение о правилах использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), которое должны заключить со всеми тремя кикшеринговыми компаниями, сообщает пресс-служба мэрии. «Важной мерой является сокращение количества арендных СИМ в Екатеринбурге с 16,5 тыс. до 15 тыс. По 5 тыс. на каждого оператора, представленного в городе», – говорится в сообщении. Будут установлены дорожные знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» в квадрате центральных улиц: Вайнера – Горького – Пушкина – Малышева.





В черте города предполагается закрепить максимальную скорость для электросамокатов в 20 км/ч. При этом с 10 до 13 увеличат число территорий с максимальной скоростью 15 км/ч, с трех до пяти – территорий, где разрешено ездить на СИМ со скоростью 10 км/ч. В 13 местах будет запрещена парковка электросамокатов. Количество зон, где использование СИМ полностью запрещено, вырастет до 22.