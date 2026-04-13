НОВОСТИ

В Екатеринбурге подготовили новое соглашение о правилах использования электросамокатами

20:10 13.04.2026 Источник: Интерфакс

В Екатеринбурге подготовили новое соглашение о правилах использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), которое должны заключить со всеми тремя кикшеринговыми компаниями, сообщает пресс-служба мэрии. «Важной мерой является сокращение количества арендных СИМ в Екатеринбурге с 16,5 тыс. до 15 тыс. По 5 тыс. на каждого оператора, представленного в городе», – говорится в сообщении. Будут установлены дорожные знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» в квадрате центральных улиц: Вайнера – Горького – Пушкина – Малышева. 


В черте города предполагается закрепить максимальную скорость для электросамокатов в 20 км/ч. При этом с 10 до 13 увеличат число территорий с максимальной скоростью 15 км/ч, с трех до пяти – территорий, где разрешено ездить на СИМ со скоростью 10 км/ч. В 13 местах будет запрещена парковка электросамокатов. Количество зон, где использование СИМ полностью запрещено, вырастет до 22.

20:40 13.04.2026
20 тыс. моряков заблокированы в зоне Персидского залива — глава морской организации ООН
0
87
20:00 13.04.2026
Индия получила первую за семь лет партию иранской нефти — СМИ
0
140
19:25 13.04.2026
В Нидерландах парламент временно прекратит работу
0
191
19:20 13.04.2026
Россия в феврале осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай — отчет ОПЕК
0
183
18:40 13.04.2026
Мадьяр заявил, что хотел бы обсудить с Путиным соглашения по энергетике Венгрии и РФ
0
261
18:00 13.04.2026
Американский самолет-разведчик снова кружит над Черным морем
0
340
17:50 13.04.2026
Сбер вернул половину НДС за эквайринг 109 тысячам предпринимателей
0
316
17:32 13.04.2026
Хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в ответ на блокаду Ирана — эксперт
0
370
17:12 13.04.2026
Семибалльные порывы ветра ожидаются в Москве и Подмосковье
0
398
17:00 13.04.2026
Полиция Финляндии считает, что четыре найденных в стране БПЛА были украинскими — Yle
0
350

