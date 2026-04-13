Трамп заявил, что США уничтожат иранские корабли, которые нарушат морскую блокаду
21:20 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США уничтожат иранские корабли, которые попытаются нарушить режим морской блокады. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.
По утверждению Трампа, США удалось уничтожить 158 иранских кораблей, при этом у исламской республики остались ударные катера. «Предупреждаю, что если какие-либо из этих кораблей приблизятся к нашей блокаде, они будут уничтожены с применением тех же систем, которые мы использовали против наркоторговцев на катерах в море», — заявил хозяин Белого дома.
