Трамп заявил, что США уничтожат иранские корабли, которые нарушат морскую блокаду

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США уничтожат иранские корабли, которые попытаются нарушить режим морской блокады. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

По утверждению Трампа, США удалось уничтожить 158 иранских кораблей, при этом у исламской республики остались ударные катера. «Предупреждаю, что если какие-либо из этих кораблей приблизятся к нашей блокаде, они будут уничтожены с применением тех же систем, которые мы использовали против наркоторговцев на катерах в море», — заявил хозяин Белого дома.