Мадьяр высказался против ускоренного приема Украины в ЕС
22:00 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер победившей на парламентских выборах 12 апреля венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр высказался против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он напомнил, что эта страна находится в состоянии военного конфликта с Россией.
«Мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Речь идет о стране, находящейся в состоянии войны», — сказал Мадьяр, которому вскоре предстоит сменить Виктора Орбана на посту премьер-министра Венгрии.
