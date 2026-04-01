Американский авианосец USS Abraham Lincoln замечен в 200 км от Ирана

22:40 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln вошел в воды Оманского залива и расположился в 200 км к югу от побережья Ирана. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на спутниковые данные.

По ее информации, американское судно впервые так близко подошло к Персидскому заливу с начала военной операции США в Иране. Вещательная корпорация также отметила, что в состав ударной группы авианосца вошли два ракетных эсминца.

22:00 13.04.2026
Мадьяр высказался против ускоренного приема Украины в ЕС
21:20 13.04.2026
Трамп заявил, что США уничтожат иранские корабли, которые нарушат морскую блокаду
20:40 13.04.2026
20 тыс. моряков заблокированы в зоне Персидского залива — глава морской организации ООН
20:10 13.04.2026
В Екатеринбурге подготовили новое соглашение о правилах использования электросамокатами
20:00 13.04.2026
Индия получила первую за семь лет партию иранской нефти — СМИ
19:25 13.04.2026
В Нидерландах парламент временно прекратит работу
19:20 13.04.2026
Россия в феврале осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай — отчет ОПЕК
18:40 13.04.2026
Мадьяр заявил, что хотел бы обсудить с Путиным соглашения по энергетике Венгрии и РФ
18:00 13.04.2026
Американский самолет-разведчик снова кружит над Черным морем
17:50 13.04.2026
Сбер вернул половину НДС за эквайринг 109 тысячам предпринимателей
