Американский авианосец USS Abraham Lincoln замечен в 200 км от Ирана

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln вошел в воды Оманского залива и расположился в 200 км к югу от побережья Ирана. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на спутниковые данные.

По ее информации, американское судно впервые так близко подошло к Персидскому заливу с начала военной операции США в Иране. Вещательная корпорация также отметила, что в состав ударной группы авианосца вошли два ракетных эсминца.