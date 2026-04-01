Американский авианосец USS Abraham Lincoln замечен в 200 км от Ирана
22:40 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln вошел в воды Оманского залива и расположился в 200 км к югу от побережья Ирана. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на спутниковые данные.
По ее информации, американское судно впервые так близко подошло к Персидскому заливу с начала военной операции США в Иране. Вещательная корпорация также отметила, что в состав ударной группы авианосца вошли два ракетных эсминца.
