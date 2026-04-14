За ночь над регионами РФ сбиты 97 украинских БПЛА — Минобороны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 97 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 13 апреля текущего года до 7:00 мск 14 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря», — сказали там.