За ночь над регионами РФ сбиты 97 украинских БПЛА — Минобороны
09:00 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 97 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 13 апреля текущего года до 7:00 мск 14 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря», — сказали там.
НОВОСТИ
- 09:05 14.04.2026
- США достигли своих целей в Иране и могут сворачивать военную операцию — Вэнс
- 22:40 13.04.2026
- Американский авианосец USS Abraham Lincoln замечен в 200 км от Ирана
- 22:00 13.04.2026
- Мадьяр высказался против ускоренного приема Украины в ЕС
- 21:20 13.04.2026
- Трамп заявил, что США уничтожат иранские корабли, которые нарушат морскую блокаду
- 20:40 13.04.2026
- 20 тыс. моряков заблокированы в зоне Персидского залива — глава морской организации ООН
- 20:10 13.04.2026
- В Екатеринбурге подготовили новое соглашение о правилах использования электросамокатами
- 20:00 13.04.2026
- Индия получила первую за семь лет партию иранской нефти — СМИ
- 19:25 13.04.2026
- В Нидерландах парламент временно прекратит работу
- 19:20 13.04.2026
- Россия в феврале осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай — отчет ОПЕК
- 18:40 13.04.2026
- Мадьяр заявил, что хотел бы обсудить с Путиным соглашения по энергетике Венгрии и РФ
