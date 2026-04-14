США достигли своих целей в Иране и могут сворачивать военную операцию — Вэнс
09:05 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США полагает, что цели военной операции против Ирана достигнуты и теперь можно переходить к завершению этого конфликта. С таким заявлением выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты. Мы можем начать сворачивать это», — сказал он в понедельник в прямом эфире телекомпании Fox News.
«Я бы предпочел завершить это успешными переговорами», — добавил вице-президент.
НОВОСТИ
- 09:00 14.04.2026
- За ночь над регионами РФ сбиты 97 украинских БПЛА — Минобороны
- 22:40 13.04.2026
- Американский авианосец USS Abraham Lincoln замечен в 200 км от Ирана
- 22:00 13.04.2026
- Мадьяр высказался против ускоренного приема Украины в ЕС
- 21:20 13.04.2026
- Трамп заявил, что США уничтожат иранские корабли, которые нарушат морскую блокаду
- 20:40 13.04.2026
- 20 тыс. моряков заблокированы в зоне Персидского залива — глава морской организации ООН
- 20:10 13.04.2026
- В Екатеринбурге подготовили новое соглашение о правилах использования электросамокатами
- 20:00 13.04.2026
- Индия получила первую за семь лет партию иранской нефти — СМИ
- 19:25 13.04.2026
- В Нидерландах парламент временно прекратит работу
- 19:20 13.04.2026
- Россия в феврале осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай — отчет ОПЕК
- 18:40 13.04.2026
- Мадьяр заявил, что хотел бы обсудить с Путиным соглашения по энергетике Венгрии и РФ
