США достигли своих целей в Иране и могут сворачивать военную операцию — Вэнс

09:05 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США полагает, что цели военной операции против Ирана достигнуты и теперь можно переходить к завершению этого конфликта. С таким заявлением выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты. Мы можем начать сворачивать это», — сказал он в понедельник в прямом эфире телекомпании Fox News.

«Я бы предпочел завершить это успешными переговорами», — добавил вице-президент.

