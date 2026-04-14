Данные таможни: Товарооборот Китая и США упал, Китая и ЕС - вырос

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем китайско-американской торговли сократился в январе — марте на 16,6% в годовом исчислении, до $128,68 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

В частности, согласно опубликованным данным, экспорт в США составил $96,69 млрд, понизившись на 16,3%. Импорт в Китай достиг $31,99 млрд, уменьшившись на 17,6%. Положительное сальдо КНР сократилось на 15,5% по сравнению с январем — мартом 2025 года, до $64,69 млрд.

В тоже время, китайско-европейский товарооборот в январе — марте вырос на 17,6% в годовом исчислении и составил $212,4 млрд.

В частности, по его данным, Китай увеличил экспорт в Евросоюз на 21,1%, до $147,76 млрд, в то время как импорт из ЕС вырос на 10,5%, до $64,64 млрд. Положительное сальдо Китая повысилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 30,5%, достигнув $83,12 млрд.

Кроме того, только за март объем китайско-европейской торговли достиг $70,16 млрд. Это на 7,1% больше, чем в феврале. Однако экспорт из КНР в ЕС сократился на 0,6% (до $46,77 млрд), а импорт из Евросоюза вырос на 26,9%, составив $23,39 млрд.

Согласно опубликованной статистике, по объему торговли с КНР лидирующую позицию среди стран Евросоюза сохраняет ФРГ. В январе — марте китайско-германский товарооборот увеличился на 15,7% в годовом исчислении и составил $53,64 млрд, в том числе экспорт из Китая вырос на 24,4% (до $32,02 млрд), а импорт из Германии — на 4,8% (до $21,62 млрд).

Среди прочих ведущих европейских партнеров Китая — Нидерланды (увеличение взаимных поставок на 12,6%, до $27,51 млрд) и Франция ($21,57 млрд, рост на 21,2%).

В 2024 году товарооборот КНР с Евросоюзом вырос на 0,4%, а в 2025 году — на 5,4%, до $828,11 млрд.

Объем китайско-российской торговли в январе — марте увеличился на 14,8% в годовом исчислении и составил $61,25 млрд.

Согласно его данным, Китай за отчетный период нарастил поставки в Россию на 22,1% (до $27,66 млрд), увеличив импорт из РФ на 9,5% (до $33,59 млрд).

Положительное сальдо российской стороны за три месяца достигло $5,93 млрд, уменьшившись по сравнению с первым кварталом 2025 года на 23,5%.

Основная часть российских товаров, поставляемых в КНР, по стоимости приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочей номенклатуры — медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в РФ широкий перечень продукции — от автомобилей, тракторов, компьютеров, смартфонов, промышленного и специализированного оборудования до детских игрушек, соков и алкогольных напитков.