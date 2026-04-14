США с января продали около 150 млн баррелей нефти из Венесуэлы — министр энергетики

Американская администрация с января этого года продала около 150 млн баррелей венесуэльской нефти. Об этом на конференции издания Semafor заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Итак, если говорить в округленных цифрах, с 3 января было продано, вероятно, около 150 млн баррелей венесуэльской нефти. Возможно, чуть больше, но примерно столько», — сказал он.