Победа Мадьяра не означает отказ Венгрии от национального консерватизма — Politico

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа партии «Тиса» на выборах в Венгрии не должна рассматриваться как отказ от курса национального консерватизма, вызывающего обеспокоенность у Евросоюза. Об этом пишет европейское издание Politico.

Как отмечается в публикации, вместе с тем в Брюсселе и в окружении лидера «Тиса» Петера Мадьяра видят возможность для определенного изменения характера отношений Венгрии с ЕС. Издание пишет, что текущий уровень взаимной симпатии и готовности к диалогу может оказаться максимальным, что создает предпосылки для переосмысления взаимодействия Будапешта и Брюсселя. Таким образом, стороны могут рассматривать сложившуюся ситуацию как шанс для определенной перезагрузки двусторонних отношений, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов.

На прошедших 12 апреля парламентских выборах в Венгрии победу одержала возглавляемая Мадьяром оппозиционная партия «Тиса», получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 138 из 199 мест, сообщило национальное избирательное бюро страны. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».