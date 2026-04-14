Победа Мадьяра не означает отказ Венгрии от национального консерватизма — Politico
10:05 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Победа партии «Тиса» на выборах в Венгрии не должна рассматриваться как отказ от курса национального консерватизма, вызывающего обеспокоенность у Евросоюза. Об этом пишет европейское издание Politico.
Как отмечается в публикации, вместе с тем в Брюсселе и в окружении лидера «Тиса» Петера Мадьяра видят возможность для определенного изменения характера отношений Венгрии с ЕС. Издание пишет, что текущий уровень взаимной симпатии и готовности к диалогу может оказаться максимальным, что создает предпосылки для переосмысления взаимодействия Будапешта и Брюсселя. Таким образом, стороны могут рассматривать сложившуюся ситуацию как шанс для определенной перезагрузки двусторонних отношений, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов.
На прошедших 12 апреля парламентских выборах в Венгрии победу одержала возглавляемая Мадьяром оппозиционная партия «Тиса», получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 138 из 199 мест, сообщило национальное избирательное бюро страны. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».
- 10:32 14.04.2026
- Китайский танкер под санкциями США прошел через Ормузский пролив — CNN
- 10:27 14.04.2026
- Собянин: Строительство нового корпуса НИИ Склифосовского завершится в 2028 году
- 10:21 14.04.2026
- Собянин: Москва вносит вклад в наращивание технологического суверенитета страны
- 10:20 14.04.2026
- В трех регионах России арестованы подростки за теракты и попытку диверсии — СК
- 10:00 14.04.2026
- США с января продали около 150 млн баррелей нефти из Венесуэлы — министр энергетики
- 09:32 14.04.2026
- США настаивают на том, чтобы Иран передал им весь свой обогащенный уран
- 09:20 14.04.2026
- Данные таможни: Товарооборот Китая и США упал, Китая и ЕС - вырос
- 09:05 14.04.2026
- США достигли своих целей в Иране и могут сворачивать военную операцию — Вэнс
- 09:00 14.04.2026
- За ночь над регионами РФ сбиты 97 украинских БПЛА — Минобороны
- 22:40 13.04.2026
- Американский авианосец USS Abraham Lincoln замечен в 200 км от Ирана
