Китайский танкер под санкциями США прошел через Ормузский пролив — CNN

Танкер Rich Starry под флагом Малави, принадлежащий китайской компании и находящийся под американскими санкциями, прошел через Ормузский пролив после начала морской блокады Ирана Вооруженными силами США. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic.

По ее информации, судно прошло Ормузский пролив во вторник утром. Изначально танкер пытался выйти из Персидского залива в понедельник вечером, однако развернулся у острова Кешм. По данным CNN, судно перевозит метанол, а его пунктом назначения указан Китай.

Танкер принадлежит компании Full Star Shipping и с 2023 года находится под санкциями США за связь с Ираном.