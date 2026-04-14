Собянин: Москва вносит вклад в наращивание технологического суверенитета страны

10:21

В Москве важной площадкой, где создаются новые новых технологические решения - от медицины и фармацевтики до микроэлектроники и машиностроения - стала особая экономическая зона «Технополис Москва», заявил мэр столицы Сергей Собянин. Там действуют более 240 компаний, которые занимаются такими направлениями как микроэлектроника и фотоника, медицина и фармацевтика, машиностроение и станкостроение, а также авиация, космося и электромобилестроение.

В числе примеров градоначальник назвал компанию «Микрон», которая стала ведущим производителем в отечественной микроэлектроники. В Зеленограде действует единственное в РФ серийное производство чипов до 90 нм. Совместно с правительством Москвы на площадке «Алабушево» завод создал Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники, что позволит отказаться от услуг иностранных компаний. А научно-технический центр ЭЛИНС в прошлом году запустил серийное производство СВЧ-усилителей для аппаратов, используемых в физиотерапии, которые теперь также производят в Зеленограде. Также ЭЛИНС использует новую технологию сварки аккумуляторов, позволяющую собирать батареи любых конфигураций и тем самым создавать эффективные системы накопления энергии. Еще один зеленоградский завод «Смарт Системз» (ГК ISBC) в год производит более 15 млн транспортных, социальных и банковских карт для 23 регионов РФ, причем, мощностей предприятия хватает для нужд всей страны.

А производитель вычислительной техники «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers), участник Московского инновационного кластера запустил две новые конвейерные линии, что дало компании возможность в 2025 году увеличить выпуск техники более чем в 1,5 раза.