Собянин: Строительство нового корпуса НИИ Склифосовского завершится в 2028 году

В Москве началось строительство фундамента нового корпуса НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади. По словам мэра столицы Сергея Собянина, для сокращения сроков земляные и монолитные работы будут идти параллельно. «Строительство планируем завершить в 2028 году», - заявил глава города.

По словам градоначальника, впервые при возведении медицинского объекта применяется метод «стена в грунте» - строители делают монолитную подземную стену без разработки открытого котлована. «Способ хорошо зарекомендовал себя на стройке метро — в стесненных городских условиях, при обилии подземных вод», - подчеркнул Собянин. Кроме того, на стройке внедрили комплекс передовых решений, среди которых - дистанционно управляемый башенный кран, впервые используемый в городе.

Напомним, площадь нового комплекса Склифа составит более 150 тыс. кв. метров. Учреждение оснастят современным медицинским оборудованием, среди которого будут гамма- и киберножи в Центре радиохирургии.

Комплекс составят пять связанных блоков, два лечебно-диагностических корпуса станут архитектурными доминантами, которые будут сочетаться с историческим зданием XIX века. В новом комплексе создадут максимально комфортные условия для лечения пациентов и работы команды профессионалов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. На прилегающей территории будер проведено комплексное благоустройство.