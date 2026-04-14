Сближение Мадьяра и Туска может изменить баланс сил в ЕС — Politico
11:00 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сближение лидера победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра с премьер-министром Польши Дональдом Туском может повлиять на расстановку сил в Евросоюзе. Об этом пишет европейское издание Politico.
По информации издания, Мадьяр рассматривает Туска в качестве одного из ключевых союзников в Европе и ориентируется на его опыт взаимодействия с Брюсселем. После возвращения к власти в 2023 году Туск предпринял шаги по пересмотру политики своих предшественников и добился прогресса в вопросе разблокирования европейских фондов. Как отмечает Politico, возможные изменения политического курса в Венгрии также могут отразиться на ситуации в Польше. В частности, польские национально-консервативные силы анализируют венгерский опыт в преддверии парламентских выборов 2027 года.
Старший научный сотрудник Германского совета по международным отношениям Милан Нич заявил, что отношения между Мадьяром и Туском носят доверительный характер. При этом перспективы взаимодействия венгерского политика с канцлером Германии Фридрихом Мерцем остаются не до конца определенными. По оценке эксперта, усиление координации между Будапештом и Варшавой может привести к разногласиям с другими участниками Вишеградской группы — со Словакией и Чехией.
