Зеленский подписал закон о продлении военного сбора на 3 года
11:05 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский подписал закон из пакета МВФ о продлении действия военного сбора на три года после отмены в стране военного положения. Это следует из данных на сайте Верховной рады.
Украинский парламент принял этот закон 7 апреля, за него проголосовали 257 депутатов. По мнению парламентариев, он обеспечит стабильное финансирование сектора обороны в период послевоенного восстановления и выполнение одного из международных обязательств Украины.
На Украине военный сбор (налог) в размере 1,5% от зарплаты каждого украинца впервые был введен Радой в 2014 году по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Налог был введен, пояснили тогда в Минфине Украины, из-за нехватки денег в бюджете на зарплаты военным, которые участвовали в так называемой антитеррористической операции на востоке Украины.
С 30 ноября 2024 года этот военный сбор был увеличен с 1,5% до 5%. Повышение налога было введено для всех без исключения граждан Украины, кроме военнослужащих. Как и ранее, в Минфине Украины сообщили, что за счет этого повышения планируется закрыть дыру в бюджете на военные нужды.
НОВОСТИ
- 12:05 14.04.2026
- Иран заявил США о готовности отказаться от ядерной программы на срок до 5 лет — NYT
- 12:00 14.04.2026
- ВС РФ с начала года взяли под контроль 74 населенных пункта — ТАСС
- 11:32 14.04.2026
- США нанесли удар, предположительно, по судну наркоторговцев, убиты двое — командование
- 11:20 14.04.2026
- Саудовская Аравия требует от США прекратить блокаду Ормузского пролива — WSJ
- 11:00 14.04.2026
- Сближение Мадьяра и Туска может изменить баланс сил в ЕС — Politico
- 10:32 14.04.2026
- Китайский танкер под санкциями США прошел через Ормузский пролив — CNN
- 10:27 14.04.2026
- Собянин: Строительство нового корпуса НИИ Склифосовского завершится в 2028 году
- 10:21 14.04.2026
- Собянин: Москва вносит вклад в наращивание технологического суверенитета страны
- 10:20 14.04.2026
- В трех регионах России арестованы подростки за теракты и попытку диверсии — СК
- 10:05 14.04.2026
- Победа Мадьяра не означает отказ Венгрии от национального консерватизма — Politico
