Зеленский подписал закон о продлении военного сбора на 3 года

Владимир Зеленский подписал закон из пакета МВФ о продлении действия военного сбора на три года после отмены в стране военного положения. Это следует из данных на сайте Верховной рады.

Украинский парламент принял этот закон 7 апреля, за него проголосовали 257 депутатов. По мнению парламентариев, он обеспечит стабильное финансирование сектора обороны в период послевоенного восстановления и выполнение одного из международных обязательств Украины.

На Украине военный сбор (налог) в размере 1,5% от зарплаты каждого украинца впервые был введен Радой в 2014 году по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Налог был введен, пояснили тогда в Минфине Украины, из-за нехватки денег в бюджете на зарплаты военным, которые участвовали в так называемой антитеррористической операции на востоке Украины.

С 30 ноября 2024 года этот военный сбор был увеличен с 1,5% до 5%. Повышение налога было введено для всех без исключения граждан Украины, кроме военнослужащих. Как и ранее, в Минфине Украины сообщили, что за счет этого повышения планируется закрыть дыру в бюджете на военные нужды.