НОВОСТИ

Саудовская Аравия требует от США прекратить блокаду Ормузского пролива — WSJ

11:20 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия требует, чтобы США отказались от блокады Ормузского пролива и вернулись за стол переговоров с Ираном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Эр-Рияд опасается, что действия Вашингтона приведут к эскалации на Ближнем Востоке, а хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» в качестве ответа заблокируют Баб-эль-Мандебский пролив. Он соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря в северной части Индийского океана и является важным пунктом на маршруте нефтяного экспорта королевства.

По данным WSJ, хуситы заверили Саудовскую Аравию, что не будут атаковать ее территорию и суда. Однако официальные лица в королевстве считают, что ситуация остается нестабильной. Они не исключают, что хуситы начнут взимать плату за переход через Баб-эль-Мандебский пролив.

Как отмечает издание, страны Персидского залива не хотят, чтобы Ормузский пролив оказался под контролем Ирана. Однако многие из этих государств требуют от США решить вопрос с проливом посредством переговоров.

НОВОСТИ

12:05 14.04.2026
Иран заявил США о готовности отказаться от ядерной программы на срок до 5 лет — NYT
0
42
12:00 14.04.2026
ВС РФ с начала года взяли под контроль 74 населенных пункта — ТАСС
0
54
11:32 14.04.2026
США нанесли удар, предположительно, по судну наркоторговцев, убиты двое — командование
0
117
11:05 14.04.2026
Зеленский подписал закон о продлении военного сбора на 3 года
0
174
11:00 14.04.2026
Сближение Мадьяра и Туска может изменить баланс сил в ЕС — Politico
0
186
10:32 14.04.2026
Китайский танкер под санкциями США прошел через Ормузский пролив — CNN
0
204
10:27 14.04.2026
Собянин: Строительство нового корпуса НИИ Склифосовского завершится в 2028 году
0
207
10:21 14.04.2026
Собянин: Москва вносит вклад в наращивание технологического суверенитета страны
0
204
10:20 14.04.2026
В трех регионах России арестованы подростки за теракты и попытку диверсии — СК
0
223
10:05 14.04.2026
Победа Мадьяра не означает отказ Венгрии от национального консерватизма — Politico
0
222

