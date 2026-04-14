Саудовская Аравия требует от США прекратить блокаду Ормузского пролива — WSJ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия требует, чтобы США отказались от блокады Ормузского пролива и вернулись за стол переговоров с Ираном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Эр-Рияд опасается, что действия Вашингтона приведут к эскалации на Ближнем Востоке, а хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» в качестве ответа заблокируют Баб-эль-Мандебский пролив. Он соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря в северной части Индийского океана и является важным пунктом на маршруте нефтяного экспорта королевства.

По данным WSJ, хуситы заверили Саудовскую Аравию, что не будут атаковать ее территорию и суда. Однако официальные лица в королевстве считают, что ситуация остается нестабильной. Они не исключают, что хуситы начнут взимать плату за переход через Баб-эль-Мандебский пролив.

Как отмечает издание, страны Персидского залива не хотят, чтобы Ормузский пролив оказался под контролем Ирана. Однако многие из этих государств требуют от США решить вопрос с проливом посредством переговоров.