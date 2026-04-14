Саудовская Аравия требует от США прекратить блокаду Ормузского пролива — WSJ
11:20 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саудовская Аравия требует, чтобы США отказались от блокады Ормузского пролива и вернулись за стол переговоров с Ираном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Эр-Рияд опасается, что действия Вашингтона приведут к эскалации на Ближнем Востоке, а хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» в качестве ответа заблокируют Баб-эль-Мандебский пролив. Он соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря в северной части Индийского океана и является важным пунктом на маршруте нефтяного экспорта королевства.
По данным WSJ, хуситы заверили Саудовскую Аравию, что не будут атаковать ее территорию и суда. Однако официальные лица в королевстве считают, что ситуация остается нестабильной. Они не исключают, что хуситы начнут взимать плату за переход через Баб-эль-Мандебский пролив.
Как отмечает издание, страны Персидского залива не хотят, чтобы Ормузский пролив оказался под контролем Ирана. Однако многие из этих государств требуют от США решить вопрос с проливом посредством переговоров.
НОВОСТИ
- 12:05 14.04.2026
- Иран заявил США о готовности отказаться от ядерной программы на срок до 5 лет — NYT
- 12:00 14.04.2026
- ВС РФ с начала года взяли под контроль 74 населенных пункта — ТАСС
- 11:32 14.04.2026
- США нанесли удар, предположительно, по судну наркоторговцев, убиты двое — командование
- 11:05 14.04.2026
- Зеленский подписал закон о продлении военного сбора на 3 года
- 11:00 14.04.2026
- Сближение Мадьяра и Туска может изменить баланс сил в ЕС — Politico
- 10:32 14.04.2026
- Китайский танкер под санкциями США прошел через Ормузский пролив — CNN
- 10:27 14.04.2026
- Собянин: Строительство нового корпуса НИИ Склифосовского завершится в 2028 году
- 10:21 14.04.2026
- Собянин: Москва вносит вклад в наращивание технологического суверенитета страны
- 10:20 14.04.2026
- В трех регионах России арестованы подростки за теракты и попытку диверсии — СК
- 10:05 14.04.2026
- Победа Мадьяра не означает отказ Венгрии от национального консерватизма — Politico
