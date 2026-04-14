США нанесли удар, предположительно, по судну наркоторговцев, убиты двое — командование
11:32 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военные нанесли удар по судну, якобы использовавшемуся наркоторговцами, жертвами атаки стали два человека. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.
«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа „Южное копье“ нанесла 13 апреля смертельный удар по судну, — говорится в заявлении, размещенном в социальной сети X. — Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика».
НОВОСТИ
- 12:05 14.04.2026
- Иран заявил США о готовности отказаться от ядерной программы на срок до 5 лет — NYT
- 12:00 14.04.2026
- ВС РФ с начала года взяли под контроль 74 населенных пункта — ТАСС
- 11:20 14.04.2026
- Саудовская Аравия требует от США прекратить блокаду Ормузского пролива — WSJ
- 11:05 14.04.2026
- Зеленский подписал закон о продлении военного сбора на 3 года
- 11:00 14.04.2026
- Сближение Мадьяра и Туска может изменить баланс сил в ЕС — Politico
- 10:32 14.04.2026
- Китайский танкер под санкциями США прошел через Ормузский пролив — CNN
- 10:27 14.04.2026
- Собянин: Строительство нового корпуса НИИ Склифосовского завершится в 2028 году
- 10:21 14.04.2026
- Собянин: Москва вносит вклад в наращивание технологического суверенитета страны
- 10:20 14.04.2026
- В трех регионах России арестованы подростки за теракты и попытку диверсии — СК
- 10:05 14.04.2026
- Победа Мадьяра не означает отказ Венгрии от национального консерватизма — Politico
