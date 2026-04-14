США нанесли удар, предположительно, по судну наркоторговцев, убиты двое — командование

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные нанесли удар по судну, якобы использовавшемуся наркоторговцами, жертвами атаки стали два человека. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа „Южное копье“ нанесла 13 апреля смертельный удар по судну, — говорится в заявлении, размещенном в социальной сети X. — Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика».