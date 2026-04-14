ВС РФ с начала года взяли под контроль 74 населенных пункта — ТАСС
12:00 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска с начала 2026 года взяли под контроль и освободили 74 населенных пункта, больше всего — в Донецкой Народной Республике, следует из подсчетов ТАСС.
Согласно данным из сводок Минобороны РФ, в ДНР было освобождено 23 населенных пункта, в Запорожской области — 22, в Харьковской области — 15, в Сумской области — 13, еще один населенный пункт — в Днепропетровской области.
НОВОСТИ
- 12:05 14.04.2026
- Иран заявил США о готовности отказаться от ядерной программы на срок до 5 лет — NYT
- 11:32 14.04.2026
- США нанесли удар, предположительно, по судну наркоторговцев, убиты двое — командование
- 11:20 14.04.2026
- Саудовская Аравия требует от США прекратить блокаду Ормузского пролива — WSJ
- 11:05 14.04.2026
- Зеленский подписал закон о продлении военного сбора на 3 года
- 11:00 14.04.2026
- Сближение Мадьяра и Туска может изменить баланс сил в ЕС — Politico
- 10:32 14.04.2026
- Китайский танкер под санкциями США прошел через Ормузский пролив — CNN
- 10:27 14.04.2026
- Собянин: Строительство нового корпуса НИИ Склифосовского завершится в 2028 году
- 10:21 14.04.2026
- Собянин: Москва вносит вклад в наращивание технологического суверенитета страны
- 10:20 14.04.2026
- В трех регионах России арестованы подростки за теракты и попытку диверсии — СК
- 10:05 14.04.2026
- Победа Мадьяра не означает отказ Венгрии от национального консерватизма — Politico
