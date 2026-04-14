НОВОСТИ

Китай ответит на пошлины США, введенные под предлогом поддержки Ирана — МИД

12:20 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти примут решительные меры в случае введения Соединенными Штатами пошлин на товары из КНР под предлогом оказания ею военной поддержки Ирану. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

«Мы хотим еще раз подчеркнуть, что КНР всегда придерживается осторожной и ответственной позиции в вопросах экспорта военной продукции, — сообщил он на брифинге, комментируя угрозу Вашингтона ввести тарифы из-за помощи Ирану. Если американская сторона настаивает на использовании этого в качестве предлога для введения дополнительных пошлин в отношении Китая, мы обязательно примем решительные ответные меры».

Как уточнил китайский дипломат, Пекин осуществляет строгий экспортный контроль «в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами». Он также опроверг информацию, что КНР оказывает военную поддержку Ирану.

«Соответствующие сообщения являются чистым вымыслом», — добавил Го Цзякунь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут ввести пошлины в отношении Китая в размере 50%, если он окажет военную помощь Ирану.

