Цены на нефть в марте продемонстрировали самый большой месячный рост в истории — МЭА
12:32 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цены на нефть в мире в марте 2026 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке продемонстрировали самый большой месячный рост за всю историю наблюдений, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
«Цены на нефть в марте продемонстрировали самый большой за всю историю месячный рост, поскольку американо-израильская военная кампания против Ирана вызвала самый серьезный шок в поставках нефти в истории», — говорится в отчете.
Цены на нефть North Sea Dated выросли на $55 за баррель с начала конфликта к концу марта, продемонстрировав среднемесячный прирост в $33 за баррель по сравнению с предыдущим месяцем, составив $103,84 за баррель. В апреле цена North Sea Dated продолжила свой рост, достигнув $145 за баррель, а затем ненадолго упали после того, как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Впоследствии цены восстановились примерно до $130 за баррель на момент написания отчета, отмечают в МЭА.
Там добавили, что в начале апреля наблюдалось заметное расхождение между основными фьючерсами и спотовыми ценами на нефть. «Фьючерсы торгуются более чем на $30 за баррель ниже уровней спотового рынка, при этом физические базовые цены и различия в цене более точно отражают острую нехватку предложения, поскольку нефтеперерабатывающие заводы отчаянно пытаются заместить поставки с Ближнего Востока», — говорится в отчете.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать