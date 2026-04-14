Филиппины попросили США продлить приостановку санкций на российскую нефть — министр

Власти Филиппин обратились к администрации США с просьбой продлить приостановку санкций на закупку российской нефти. Об этом сообщила глава Минэнерго азиатской страны Шарон Гарин.

«Мы связались с МИД по поводу дальнейшего окна возможностей или продления снятия эмбарго. Они связались с нашим послом в США, и теперь мы ожидаем от них ответ», — сказала министр в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал PTV Philippines.

Гарин добавила, что власти страны «положительно настроены» относительно перспективы дальнейшего продления срока исключения из-под действия санкций.