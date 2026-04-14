Филиппины попросили США продлить приостановку санкций на российскую нефть — министр
13:00 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Филиппин обратились к администрации США с просьбой продлить приостановку санкций на закупку российской нефти. Об этом сообщила глава Минэнерго азиатской страны Шарон Гарин.
«Мы связались с МИД по поводу дальнейшего окна возможностей или продления снятия эмбарго. Они связались с нашим послом в США, и теперь мы ожидаем от них ответ», — сказала министр в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал PTV Philippines.
Гарин добавила, что власти страны «положительно настроены» относительно перспективы дальнейшего продления срока исключения из-под действия санкций.
НОВОСТИ
- 13:32 14.04.2026
- Лукашенко призвал мобилизоваться, чтобы пережить сложные времена
- 13:12 14.04.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 180 военных
- 12:32 14.04.2026
- Цены на нефть в марте продемонстрировали самый большой месячный рост в истории — МЭА
- 12:20 14.04.2026
- Китай ответит на пошлины США, введенные под предлогом поддержки Ирана — МИД
- 12:05 14.04.2026
- Иран заявил США о готовности отказаться от ядерной программы на срок до 5 лет — NYT
- 12:00 14.04.2026
- ВС РФ с начала года взяли под контроль 74 населенных пункта — ТАСС
- 11:32 14.04.2026
- США нанесли удар, предположительно, по судну наркоторговцев, убиты двое — командование
- 11:20 14.04.2026
- Саудовская Аравия требует от США прекратить блокаду Ормузского пролива — WSJ
- 11:05 14.04.2026
- Зеленский подписал закон о продлении военного сбора на 3 года
- 11:00 14.04.2026
- Сближение Мадьяра и Туска может изменить баланс сил в ЕС — Politico
