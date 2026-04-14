Лукашенко призвал мобилизоваться, чтобы пережить сложные времена
13:32 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области призвал мобилизоваться, чтобы пережить сложные времена.
«Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Причем непонятное время. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Работаем, чтобы жить. Один лозунг — работаем, чтобы жить. Не просто выжить, а жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что там выкинут сильные мира сего», — цитирует главу государства близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».
«Создание условий для граждан, а потом — экономика. Ребята, так не будет. Это мы уже избаловали своих людей. Будет экономика — будут граждане жить нормально. Впереди — экономика, производство. Будет производство — будут люди работать, зарплата, будут люди лучше жить. А у нас иждивенчество очень сильно развито», — добавил президент.
