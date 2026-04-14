Нарушений ВСУ пасхального перемирия было очень много, цифры говорящие — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нарушений перемирия на Пасху со стороны Вооруженных сил Украины было очень много, цифры в этом случае говорят сами за себя. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь цифры говорящие, действительно, нарушений было очень много, цифры говорят сами за себя», — подчеркнул он, комментируя сообщение Минобороны РФ о том, что зафиксировано более 6,5 тыс. нарушений со стороны ВСУ в течение 32-часового пасхального перемирия.