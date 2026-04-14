НОВОСТИ

Большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям — Песков

14:32 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян понимает, из-за чего в РФ сейчас есть необходимость в ограничении работы интернета, некоторых мессенджеров, отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он указал, что сейчас соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер.

«Эти меры принимаются, и, безусловно, большинство, наших сограждан понимает целесообразность этих мер и необходимость этих мер», — сказал представитель Кремля.

НОВОСТИ

15:12 14.04.2026
Действия США толкают Великобританию к экономическому упадку — глава Минфина
0
29
15:00 14.04.2026
Силы Черноморского флота уничтожили за сутки два безэкипажных катера ВСУ
0
71
14:12 14.04.2026
Угрозы и давление на Иран со стороны США неэффективны и усложняют ситуацию — Пезешкиан
0
161
14:00 14.04.2026
Нарушений ВСУ пасхального перемирия было очень много, цифры говорящие — Песков
0
175
13:50 14.04.2026
Семь инновационных колледжей будет создано в Москве — Сергей Собянин
0
170
13:32 14.04.2026
Лукашенко призвал мобилизоваться, чтобы пережить сложные времена
0
244
13:12 14.04.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 180 военных
0
209
13:00 14.04.2026
Филиппины попросили США продлить приостановку санкций на российскую нефть — министр
0
233
12:32 14.04.2026
Цены на нефть в марте продемонстрировали самый большой месячный рост в истории — МЭА
0
284
12:20 14.04.2026
Китай ответит на пошлины США, введенные под предлогом поддержки Ирана — МИД
0
307

