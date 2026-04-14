Большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян понимает, из-за чего в РФ сейчас есть необходимость в ограничении работы интернета, некоторых мессенджеров, отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он указал, что сейчас соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер.

«Эти меры принимаются, и, безусловно, большинство, наших сограждан понимает целесообразность этих мер и необходимость этих мер», — сказал представитель Кремля.