ЕК отложила выделение Киеву первых траншей из 90 млрд евро на второе полугодие 2026 года
16:12 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия отложила планы предоставления Киеву первых траншей финансирования на 90 млрд евро, с которого еще не снято вето Венгрии и Словакии, на второе полугодие 2026 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари на брифинге в Брюсселе.
«Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия», — заявил он, отвечая на вопрос, позволит ли поражение Виктора Орбана быстро разблокировать программу бюджетного и военного финансирования Украины на 90 млрд евро, рассчитанную на 2026 и 2027 годы.
Ранее Еврокомиссия заявляла о необходимости перевести первые деньги Киеву в апреле 2026 года.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать