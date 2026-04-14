ЕК отложила выделение Киеву первых траншей из 90 млрд евро на второе полугодие 2026 года

16:12 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия отложила планы предоставления Киеву первых траншей финансирования на 90 млрд евро, с которого еще не снято вето Венгрии и Словакии, на второе полугодие 2026 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари на брифинге в Брюсселе.

«Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия», — заявил он, отвечая на вопрос, позволит ли поражение Виктора Орбана быстро разблокировать программу бюджетного и военного финансирования Украины на 90 млрд евро, рассчитанную на 2026 и 2027 годы.

Ранее Еврокомиссия заявляла о необходимости перевести первые деньги Киеву в апреле 2026 года.

