В Минпросвещения РФ уверены в пользе обязательных школьных дежурств
17:40 14.04.2026 Источник: Интерфакс
В Минпросвещения РФ считают, что обязательные дежурства и уборка, которые предлагается ввести в российских школах, являются инструментами трудового воспитания и общественно полезного труда.
"Обязательные дежурства и уборка, которые предлагается ввести в образовательных организациях, являются инструментами трудового воспитания и общественно полезного труда", - сообщили журналистам в министерстве. Так в Минпросвещения прокомментировали информацию о возможном возвращении в школы общественно полезного труда.
Там отмечается, что этот опыт был характерен для советской школы: он помогал формировать трудолюбие и ответственность за результаты собственного труда и труда других людей.
"При этом при организации трудовой деятельности обучающихся важно учитывать их возраст, ведущий для этого возраста вид деятельности, уровень физподготовки, наличие опыта самостоятельной и коллективной работы, а также особенности общения со сверстниками и взрослыми", - сообщили в министерстве.
Согласно принятому в 2023 году федеральному закону № 479-ФЗ, школьники обязаны принимать участие в общественно полезном труде. При этом привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой, должно соответствовать трудовому законодательству, напомнили в Минпросвещения.
