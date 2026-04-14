После мартовского рейда в регионах РФ было принято порядка 6 тыс решений о выдворении – МВД России

18:26 14.04.2026 Источник: Интерфакс

В МВД России приняли порядка 14 тысяч решений о выдворении и запрете въезда в страну в отношении иностранцев по итогам проведенного в марте рейда в российских регионах, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"По результатам мероприятий принято около 6 тысяч решений о выдворении иностранных граждан. Закрыт въезд в Россию для 7,7 тысячи иностранцев", - написала Волк во вторник в своем телеграм-канале.

По словам представителя полиции, в ходе проводимых в марте 2026 года в регионах РФ рейдов возбуждено почти тысяча уголовных дел, установлены 138 человек, находящихся в розыске. Выявлено свыше 48 тыс. административных правонарушений.

"К ответственности привлечены более 26 тыс. иностранцев, в отношении 24 тыс. проведены процедуры обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования", - уточнила Волк.

НОВОСТИ

18:58 14.04.2026
Сбер запустил программу поддержки бизнеса в Дагестане и Чечне для пострадавших от ЧС
0
143
18:54 14.04.2026
Российские исследователи нашли способ проверять качество моделей ИИ без размеченных данных
0
143
17:40 14.04.2026
В Минпросвещения РФ уверены в пользе обязательных школьных дежурств
0
234
17:12 14.04.2026
МВФ улучшил прогноз темпов роста ВВП РФ в 2026 году до 1,1%
0
276
17:00 14.04.2026
Зеленский заявил, что ВСУ ждут возвращения уехавших украинцев
0
350
16:32 14.04.2026
Вучич ожидает тяжелейшего со времен Великой депрессии мирового экономического кризиса
0
307
16:12 14.04.2026
ЕК отложила выделение Киеву первых траншей из 90 млрд евро на второе полугодие 2026 года
0
368
16:00 14.04.2026
США увеличат группировку кораблей в Аравийском море до 20
0
320
15:32 14.04.2026
РФ едва ли будет другом Венгрии, но надеется на ее прагматичность — Песков
0
370
15:23 14.04.2026
Собянин: Началось строительство станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро
0
353

