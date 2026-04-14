После мартовского рейда в регионах РФ было принято порядка 6 тыс решений о выдворении – МВД России
18:26 14.04.2026 Источник: Интерфакс
В МВД России приняли порядка 14 тысяч решений о выдворении и запрете въезда в страну в отношении иностранцев по итогам проведенного в марте рейда в российских регионах, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
"По результатам мероприятий принято около 6 тысяч решений о выдворении иностранных граждан. Закрыт въезд в Россию для 7,7 тысячи иностранцев", - написала Волк во вторник в своем телеграм-канале.
По словам представителя полиции, в ходе проводимых в марте 2026 года в регионах РФ рейдов возбуждено почти тысяча уголовных дел, установлены 138 человек, находящихся в розыске. Выявлено свыше 48 тыс. административных правонарушений.
"К ответственности привлечены более 26 тыс. иностранцев, в отношении 24 тыс. проведены процедуры обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования", - уточнила Волк.
