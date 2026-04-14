Сбер запустил программу поддержки бизнеса в Дагестане и Чечне для пострадавших от ЧС

Для предпринимателей, чей бизнес пострадал или ведётся на территории режима чрезвычайной ситуации, у Сбера действует программа реструктуризации кредитов. Поддержка распространяется на бизнес, зарегистрированный или осуществляющий деятельность в зонах ЧС Дагестана и Чечни.

Предприниматели могут получить отсрочку всех платежей, включая основной долг и проценты, на срок до 12 месяцев, а также увеличить общий срок кредита до 24 месяцев. Если имущество клиента пострадало от ЧС, возможно прощение процентов, начисленных за период отсрочки. В случае гибели заёмщика или членов его семьи предусмотрено полное списание кредитных обязательств. Все решения по обращениям принимаются на региональном уровне в упрощённом порядке.

Также Сбер отменил плату за сервисное обслуживание ранее установленных терминалов эквайринга и онлайн-касс на три месяца для действующих клиентов, которые ведут бизнес в зоне ЧС. Все необходимые настройки планируется завершить не позднее 1 мая.

Для снижения финансовой нагрузки на бизнес Сбер предоставляет предпринимателям Дагестана и Чечни возможность значительно сократить расходы на расчётно-кассовое обслуживание сроком до трёх месяцев. Речь идёт о подписке «СберБизнес Прайм» и пакетах услуг всего за один рубль, а также о ведении расчётного счёта за ноль рублей для клиентов, работающих на стандартных тарифах. Льготный тариф будет автоматически применён не позднее 14 апреля.

Кроме того, для двух благотворительных фондов «Инсан» и «Надежда», участвующих в сборе средств для пострадавших жителей республик, установлена нулевая комиссия за перевод средств на счета физических лиц. Это позволит направлять максимальный объём пожертвований нуждающимся.

Предприниматели Дагестана и Чечни, пострадавшие от ЧС, могут обратиться в отделение Сбербанка, к своему персональному менеджеру или по телефону 0321.