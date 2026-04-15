ВВП РФ сократился на 1,8% за январь–февраль, сообщил Путин

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статистические данные за 2 месяца показывают снижение экономической динамики, ВВП РФ сократился на 1,8% за январь–февраль. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Статистические данные показывают, что уже 2 месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом, за январь–февраль ВВП сократился на 1,8%», — отметил глава государства.