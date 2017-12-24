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Израиль отверг "нелепое решение" Генассамблеи ООН по Иерусалиму

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09:00 22.12.2017 Источник: РБК

Израиль отвергает «нелепое решение» Генассамблеи ООН, которая отказалась признать Иерусалим столицей страны. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля в Twitter.

«Израиль полностью отвергает это нелепое решение. Иерусалим — наша столица. Всегда был, всегда будет», — говорится в заявлении.

Вместе с тем Израиль «выражает удовлетворение по поводу большого числа государств, которые не голосовали за резолюцию», отмечает канцелярия премьер-министра на своей странице в Facebook. «Израиль благодарит президента [США Дональда] Трампа за его однозначную позицию по вопросу Иерусалима и благодарит страны, которые голосовали вместе с Израилем, вместе с правдой», — говорится в сообщении. РБК

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