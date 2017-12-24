Украина не смогла осилить "Украину"
14:00 22.12.2017 Источник: НГ-Online
Военно-морские силы Украины (ВМСУ) не нуждаются в крейсере «Украина», достраивать его нет необходимости. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госконцерна «Укроборонпром».
«В Минобороны подтвердили, что достраивать крейсер для нужд Вооруженных сил Украины нецелесообразно, – сообщает пресс-служба. – Этим решением министерство фактически сняло вопрос необходимости содержания крейсера Николаевским судостроительным заводом».
На предприятии подчеркнули, «если крейсер в каком-то виде все-таки нужен, «Укроборонпром» готов достроить его, но для этого необходимо предусмотреть средства в государственном оборонном заказе на 2018 год. Если нет, есть два варианта: или продавать «недострой», поскольку он не соответствует военной доктрине, или предусмотреть в заказе на 2018 год деньги на дальнейшее содержание». Заметим, что готовность корабля – 95%. Но средств на его достойку нет, содержание стоит бюджету ежемесячно свыше 225 тыс. долл.
В 2010-х годах велись переговоры о продаже крейсера России. На встрече президентов Украины и РФ 17 мая 2010 года в Киеве главы государств договорились о достройке крейсера с помощью российской стороны, а в июне командование Военно-морского флота РФ заявило о возможности покупки крейсера для ВМФ России. В марте 2011 года Министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что ракетный крейсер российская сторона возьмет только даром. И только после этого будут рассматриваться различные варианты участия украинских компаний в достройке корабля. К 2013 году достигнуто соглашение о продаже с частичным ремонтом на Украине и вооружением в России. Киев еще долго торговался, но в итоге остался со своим вечным недостроем.
Крейсер «Украина» (ранее – «Адмирал Флота Лобов», проект 1164 «Атлант») заложен летом 1984 года по заказу ВМФ СССР и спущен на воду 11 августа 1990 года. Во время дележки в 1993 году Черноморского флота (ЧФ) он достался Украине (о чем, надо полагать, там сегодня жалеют). Видимо, в итоге корабль пустят, как говорят моряки, «на иголки».
В российском флоте сегодня находятся в строю три корабля этого проекта. Это крейсеры «Москва» (бывший «Слава», флагман ЧФ), «Варяг» (бывший «Червона Украина», флагман Тихоокеанского флота) и «Маршал Устинов» (Северный флот»).
Андрей Рискин
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