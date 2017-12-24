Руководство Федерального собрания встретится с Путиным 25 декабря

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Руководство Федерального собрания приглашено на встречу с Путиным 25 декабря. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

Он отметил, что на встрече должны присутствовать председатель Госдумы, вице-спикеры, руководители фракций и думских комитетов. "Говорит Москва"