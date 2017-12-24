Блокировку аккаунта Кадырова в Instagram в Чечне назвали диверсионной кибератакой

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Чечне назвали диверсионной кибератакой блокировку аккаунта Кадырова в Instagram. Такое мнение радиостанции «Говорит Москва» выразил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.

«Совершена подлая диверсионная кибер-атака на аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram. Это моё личное мнение. Скажу пару фраз в адрес тех, кто думает, что тем самым лишил чеченский народ и Россию голоса правды, голоса возмущения, голоса призыва ко всем цивилизованным людям, живущим на основе искреннего патриотизма, глубочайшей веры и непоколебимой решимости в отстаивании национально-государственных интересов нашего непобедимого во все времена великого отечества.

Каждое слово, каждый вздох, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх и сумятицу в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов».

Также Умаров заявил, что от социальных сетей в Чечне отказываться не будут. «Пока дышит хоть один аккаунт, весь мир будет слышать голос Рамзана Кадырова»,

Сегодня стало известно, что аккаунты главы республики в Instagram и Facebook оказались недоступным. Кроме того, не сообщается, глава Чечни сам закрыл свои страницы или их заблокировали социальные сети. В Instagram у Кадырова было более миллиона фолловеров. На его публикации в Facebook были подписаны свыше 760 тысяч пользователей.

В минувшую среду главу Чечни внесли в санкционный «список Магнитского». США считают Кадырова причастным к нарушениям прав человека.