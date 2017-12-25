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Бельгийская паралимпийка Вервут заявила, что готовится к эвтаназии

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11:32 25.12.2017 Источник: REGNUM

Чемпионка Параолимпиады 2012 года в Лондоне Марике Вервурт заявила о том, что готовится к эвтаназии. Об этом сообщает Inside the Games.

Бельгийская спортсменка, страдающая от неизлечимого недуга, призналась, что хочет прекратить свои страдания. По словам Вервут, она становится все более подавленной и много плачет.

«Невролог оставалась со мной на ночь, и у меня был один спазм за другим. Она сказала, что это не эпилептический приступ, а просто моё тело кричит: «Мне так больно, я устало от этого», — рассказала Вервут.

У 38-летней женщины — прогрессивная тетраплегия, которая приводит к полному или частичному параличу верхних и нижних конечностей. Еще в 2008 году она оформила документы, необходимые для процедуры эвтаназии. Добровольный уход из жизни разрешен в Бельгии с 2002 года.

Как сообщалось ранее, в 2012 году Вервут победила в гонках на колясках на дистанции 400 метров в классе T52 на Параолимпиаде в Лондоне. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она завоевала серебряную медаль.

В 2016 году, по окончании соревнований, Вервут заявила о временном отказе от эвтаназии. Тогда она сообщила, что время еще не пришло, и на такой шаг она решится тогда, когда «плохих дней будет больше, чем хороших».

Напомним также, что процедуре эвтаназии в октябре 2017 года в Бельгии подверглась французская писательница Энн Берт. Из-под ее пера вышел ряд эротических романов.  ИА REGNUM

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