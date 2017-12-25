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Новости

В Казани автобус въехал в мечеть

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16:32 25.12.2017

В центре Казани около Центрального рынка автобус врезался в Султановскую мечеть, фотографии появились в соцсетях.

Предварительно, наперерез автобусу выехала иномарка, водитель попытался увернуться и врезался в мечеть. Иномарка с места ДТП скрылась. Люди в аварии не пострадали, сообщает prokazan.ru.

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