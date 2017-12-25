В Казани автобус въехал в мечеть

16:32

В центре Казани около Центрального рынка автобус врезался в Султановскую мечеть, фотографии появились в соцсетях.

Предварительно, наперерез автобусу выехала иномарка, водитель попытался увернуться и врезался в мечеть. Иномарка с места ДТП скрылась. Люди в аварии не пострадали, сообщает prokazan.ru.