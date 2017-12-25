0
0
841
Новости

Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"

Добавить в избранное

17:32 25.12.2017 Источник: НГ-Online

Сегодня на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» подписали приемо-сдаточный акт на фрегат «Адмирал Макаров». В среду на корабле поднимут Андреевский флаг. 

«Адмирал Макаров» – третий сторожевой корабль проекта 11356, предназначенный для Черноморского флота. Его предшественники «Адмирал Григорович» и Адмирал Эссен» уже несут службу на Черноморском флоте и не раз производили пуски ракет по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии из акватории Средиземного моря. 

Он был заложен 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Фрегаты проекта 11356 предназначены для дальних морских походов и ведения борьбы с кораблями и подлодками, а также отражения воздушных атак. В состав вооружения входят: артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности «Калибр-НК». На взлетно-посадочной площадке (на корме) базируется палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

А.Р.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:00 25.12.2017
Источник: Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС
0
94
19:20 25.12.2017
ЦИК отказал Полонскому в регистрации на выборах президента
0
348
18:40 25.12.2017
Голикова: С начала 2017 года выявлено 6,5 тыс. финансовых нарушений на 1,9 трлн рублей
0
460
18:00 25.12.2017
ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ из-за судимости
0
718
17:12 25.12.2017
Россия попросила Францию разрешить Сулейману Керимову вернуться в РФ
0
679
17:00 25.12.2017
"Мострансавто": Въехавший в переход на "Славянском бульваре" водитель находится в шоковом состоянии
0
929
16:32 25.12.2017
В Казани автобус въехал в мечеть
0
1110
16:12 25.12.2017
Ливанский таксист объяснил, почему изнасиловал и убил сотрудницу британского посольства
0
886
16:00 25.12.2017
Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей
0
624
15:32 25.12.2017
В Нью-Йорке распяли Санта-Клауса
0
700

Возврат к списку