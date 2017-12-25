Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"

17:32 Источник: НГ-Online

Сегодня на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» подписали приемо-сдаточный акт на фрегат «Адмирал Макаров». В среду на корабле поднимут Андреевский флаг.

«Адмирал Макаров» – третий сторожевой корабль проекта 11356, предназначенный для Черноморского флота. Его предшественники «Адмирал Григорович» и Адмирал Эссен» уже несут службу на Черноморском флоте и не раз производили пуски ракет по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии из акватории Средиземного моря.

Он был заложен 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Фрегаты проекта 11356 предназначены для дальних морских походов и ведения борьбы с кораблями и подлодками, а также отражения воздушных атак. В состав вооружения входят: артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности «Калибр-НК». На взлетно-посадочной площадке (на корме) базируется палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

А.Р.



