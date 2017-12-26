Путин: Кабмин РФ за 5 лет работы сделал больше возможного, решил все вопросы

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство за работу в течение последних пяти лет, отметил, что кабмин сделал больше возможного, решил все вопросы.



На предновогодней встрече с кабинетом министров в доме правительства он напомнил, что работает с нынешним составом кабмина более пяти лет.



"Это были годы сложные и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой и российской экономике. <…> Но должен сказать, что правительство РФ сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", - заявил он Путин.