Начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Донбассе начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом. Процедура проходит на нейтральной территории, между населёнными пунктами Майорск и Горловка.

На месте присутствуют представители РПЦ, специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева.

Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 пленных в обмен на 74 человека, которые находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик. "Говорит Москва"