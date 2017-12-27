Начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной
15:32 27.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Донбассе начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом. Процедура проходит на нейтральной территории, между населёнными пунктами Майорск и Горловка.
На месте присутствуют представители РПЦ, специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева.
Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 пленных в обмен на 74 человека, которые находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик. "Говорит Москва"
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