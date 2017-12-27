"Фейсбук" объяснил блокировку аккаунта Кадырова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях "Фейсбук" и "Инстаграм" является его включение в санкционный список США, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим "Фейсбук" несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - говорится в сообщении.