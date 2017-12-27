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Кадыров задал вопрос владельцам Facebook о "хваленой демократии"

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20:31 27.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "мышиной возней США" блокировку своих аккаунтов в Facebook и Instagram.

"Facebook заявил о деактивации аккаунта из-за списка "запрещённых лиц США". Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленная демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит?" - написал Кадыров в Twitter.

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