Кадыров задал вопрос владельцам Facebook о "хваленой демократии"
20:31 27.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "мышиной возней США" блокировку своих аккаунтов в Facebook и Instagram.
"Facebook заявил о деактивации аккаунта из-за списка "запрещённых лиц США". Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленная демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит?" - написал Кадыров в Twitter.
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