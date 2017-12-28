Стрелок с фабрики "Меньшевик" задержан в Москве

07:00 Источник: Коммерсант.ru

Гендиректор ООО «Кондитерская фабрика "Меньшевик"» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на территории своего предприятия на юго-востоке Москвы, задержан. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

«Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы, в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий»,— рассказал Юрий Титов.

Вчера господин Аверьянов скрылся до приезда Росгвардии и выставления оцепления. Конфликт произошел после того, как на территорию фабрики пришла группа людей, среди которых был судебный пристав с исполнительным листом о взыскании с «Меньшевика» долга в размере 3,3 млн руб. Сам Илья Аверьянов в перерывах между стрельбой общался по телефону с журналистами, заявляя, что его фабрику с помощью поддельных документов пытаются захватить рейдеры. По факту стрельбы Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Коммерсантъ