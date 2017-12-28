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Новости

Мэр Нью-Йорка призвал население не покидать дома из-за мороза в – 8 °С

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09:20 28.12.2017 Источник: REGNUM

Призыв не покидать свои дома в связи с наступившими холодами опубликовал мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в Twitter.

«Настоятельно рекомендуем всем жителям Нью-Йорка оставаться в домах как можно больше на время установившихся холодов», — написал Де Блазио.

Отметим, что в Нью-Йорке синоптики прогнозируют на 28 декабря температуру воздуха — 4… — 8 °C.

Как сообщалось ранее, в Якутске и окрестных селах из-за установившихся аномальных морозов — 45 °C отменили занятия в школах для учащихся с первого по пятый класс.  ИА REGNUM

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