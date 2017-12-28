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Роспотребнадзор объяснил, какими должны быть сладкие подарки для детей

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12:32 28.12.2017 Источник: Ведомости

В Роспотребнадзоре посоветовали, на что стоит обращать внимание при выборе сладких новогодних подарков для детей. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Предпочтение следует отдавать наборам, в состав которых входит минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел, отмечают эксперты ведомства. Они напоминают, что карамель, в том числе леденцовая, «не рекомендована для детского питания» как изделие, содержащее «алкоголь - более 0,5% этанола». Отказаться рекомендуется также от изделий, содержащих арахис и ядра абрикосовой косточки, которые являются аллергенами.

При наличии в подарке игрушки она должна находиться в упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами.  Ведомости

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