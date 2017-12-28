Роспотребнадзор объяснил, какими должны быть сладкие подарки для детей
12:32 28.12.2017 Источник: Ведомости
В Роспотребнадзоре посоветовали, на что стоит обращать внимание при выборе сладких новогодних подарков для детей. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Предпочтение следует отдавать наборам, в состав которых входит минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел, отмечают эксперты ведомства. Они напоминают, что карамель, в том числе леденцовая, «не рекомендована для детского питания» как изделие, содержащее «алкоголь - более 0,5% этанола». Отказаться рекомендуется также от изделий, содержащих арахис и ядра абрикосовой косточки, которые являются аллергенами.
При наличии в подарке игрушки она должна находиться в упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Ведомости
Новости
- 20:35 28.12.2017
- Итальянский президент распустил парламент
- 20:24 28.12.2017
- Лавров пошутил о том, в какие выборы за рубежом вмешивалась Россия
- 19:24 28.12.2017
- Дом в Екатеринбурге, где взорвался газ, может обрушиться
- 18:38 28.12.2017
- Со спутником "Ангосат" восстановили связь
- 17:40 28.12.2017
- При проверке роста цен на продукты перед Новым годом крупных нарушений не обнаружено
- 17:12 28.12.2017
- РФ уведомила США об ограничениях по Договору по открытому небу
- 17:00 28.12.2017
- В Москве задержан Илья Яшин
- 16:32 28.12.2017
- Путин может официально начать предвыборную агитацию
- 16:12 28.12.2017
- Экс-директор "Меньшевика" не признает вину в убийстве, считает свои действия самообороной
- 16:00 28.12.2017
- За чертой бедности в России проживает 13% населения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать