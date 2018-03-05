Подготовлен законопроект о запрете высаживать из транспорта на мороз юных безбилетников

13:32 Источник: Эхо Москвы

Правительство подготовило законопроект о запрете высаживать из транспорта на мороз школьников без билета. Об этом сообщил зам.министра транспорта Николай Асаул.

Поводом для соответствующего депутатского запроса в Кабинет министров стал один из многочисленных случаев, когда водители высаживали на мороз безбилетных детей. Эхо Москвы