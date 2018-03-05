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Для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве

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15:32 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать в российско-американских консультациях по международной информационной безопасности, которые должны были пройти в конце февраля в Женеве. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС.

"В последний момент, несмотря на достигнутые договоренности, американцы, которые должны были участвовать, получили команду не участвовать. Это стало для них самих большим сюрпризом", - сказала дипломат.

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