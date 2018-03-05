В Центральной Америке и Индонезии произошли пятибалльные земелетрясения

09:05

На востоке индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр катаклизма был расположен в 144 км к югу от города Горонтало, - сообщает Росбалт

Также близкое по мощности землетрясение (5,0 баллов) произошло минувшей ночью у побережья Сальвадора, - пишет ТАСС. Эпицентр землетрясения находился в 62 км к юго-западу от столицы страны - Сан-Сальвадора. Очаг подземных толчков залегал на глубине 54 км. По данным агентства Рейтер, из-за землетрясения в Сальвадоре сотрясались здания. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.