FT: Холода заставили Британию покупать газ в России

09:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Российский проект "Ямал СПГ" поставит сжиженный природный газ Великобритании, страдающей от нехватки топлива из-за необычных холодов. Перевозку осуществляет компания Royal Dutch Shell, груз будет в Великобритании уже 6 марта, пишет в воскресенье Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Shell и "Новатэк", которому принадлежит 50,1% акций "Ямал СПГ", не предоставили Financial Times комментариев о поставке.

В течение недели в Великобритании, как и во многих других странах Западной Европы, шел снег, держались рекордно низкие температуры, непривычные для начала марта. Из-за резкого роста спроса на газ 2 марта Национальная энергосистема Великобритании была вынуждена предупредить, что страна впервые за восемь лет столкнулась с угрозой дефицита топлива. Цены на оптовые поставки газа выросли более чем в четыре раза.

Компенсировать нехватку энергоностителей Британия пытается закупкой сжиженного природного газа у российского проекта "Ямал СПГ". Предполагается, что на этих выходных (3-4 марта) танкер Shell перекачает топливо с российского ледокола, который сейчас находится у берегов Франции. После этого танкер направится к терминалу в Милфорд Хэйвен. Груз должен быть доставлен 6 марта, пишет издание. Русская служба Би-би-си