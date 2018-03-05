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Новости

По новым данным Росстат доходы россиян продолжают снижаться

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19:15 05.03.2018 Источник: РОСБАЛТ

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) доходы россиян в январе 2018 года все же уменьшились на 7%. Ранее Росстат сообщал, что реальные доходы «предварительным данным в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам).

«С учетом указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы в январе 2018 года относительно января 2017 года снизились на 7%», — уточнили в ведомстве.

В ответ на критику в адрес ведовства и обвинений в манипуляции цифрами, глава Росстат Александр Суринов обещал дать более подробную информацию в основном докладе. 

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