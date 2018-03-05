По новым данным Росстат доходы россиян продолжают снижаться
19:15 05.03.2018 Источник: РОСБАЛТ
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) доходы россиян в январе 2018 года все же уменьшились на 7%. Ранее Росстат сообщал, что реальные доходы «предварительным данным в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам).
«С учетом указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы в январе 2018 года относительно января 2017 года снизились на 7%», — уточнили в ведомстве.
В ответ на критику в адрес ведовства и обвинений в манипуляции цифрами, глава Росстат Александр Суринов обещал дать более подробную информацию в основном докладе.
Новости
- 23:45 05.03.2018
- Неоязычники устроили погребальный костер под Кировом
- 23:15 05.03.2018
- Трапм обвинил РФ, Китай и ЕС в финансовых потерях США
- 22:45 05.03.2018
- Правящая партия Италии ушла в оппозицию после проигранных выборов
- 22:15 05.03.2018
- Возможно Трапм посетит церемонию открытия посольства США в Иерусалиме
- 21:45 05.03.2018
- Запуск ракеты-носителя "Союз" отложен до 9 марта
- 21:15 05.03.2018
- Минобороны ФРГ хочет увеличить численность военный в Афганистане
- 20:45 05.03.2018
- Президент РФ и президент Франции обсудили ситуацию в Сирии
- 20:15 05.03.2018
- В Хьюстоне обсудят будущее нефтедобычи
- 19:45 05.03.2018
- Штраф за хулиганство в самолете повысят до 50 тыс. рублей
- 18:50 05.03.2018
- Объем продаж оружия растет третий год подряд - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать