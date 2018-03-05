В Хьюстоне обсудят будущее нефтедобычи

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Во встрече ОПЕК с производителями сланцевой нефти США сегодня в Хьюстоне примут участие семь министров из стран, являющихся членами соглашения об ограничении добычи. Об этом ТАСС сообщил министр углеводородов Эквадора Карлос Энрике Перес Гарсиа в кулуарах конференции CERAWeek (IHS Markit), проходящей в Хьюстоне.

"Министры ОАЭ, Кувейта, Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Казахстана и Катара", - сказал он, отметив, что и сам примет участие во встрече, которая пройдет в формате ужина. Как сообщалось ранее, на ужине будет присутствовать генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

По словам министра углеводородов Эквадора, в понедельник за ужином планируется обсудить "вопросы, касающиеся климата, планов по добыче". "Обменяемся взглядами о ближайшем будущем индустрии", - добавил он.